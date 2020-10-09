Мобильные датчики контроля скорости будут работать на автодорогах М5 и М10

9 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать на трассе М5 с 9 по 22 октября, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Приборы будут работать в двух направлениях на 291-м км автодороги Минск - Гомель в Гомельском районе. Скоростные ограничения на этом участке для всех видов транспорта - 80 км/ч.

Системы будут установлены в двух направлениях также в Добрушском районе на 20-м км автодороги М10 Граница РФ - Гомель - Кобрин по 1 ноября. Здесь необходимо двигаться со скоростью 60 км/ч.

В областной Госавтоинспекции напомнили, что в непогоду нужно ехать с включенным ближним светом фар, выбирать такую скорость и дистанцию, которые при необходимости позволят остановить авто. "Откажитесь от резких маневров, которые при неблагоприятных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций", - подчеркнули в УГАИ.-0-