Мобильные датчики контроля скорости будут работать на дорогах Могилевской области

1 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать 1-4 февраля на дорогах Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Так, сегодня специальные устройства будут фиксировать нарушения с 9.00 до 19.00 на автодороге М8 в Шкловском районе (90 и 70 км/ч), с 10.00 до 17.00 - на трассе Р72 в Осиповичском районе (60 км/ч), с 8.00 до 19.00 - в Могилеве на ул.Челюскинцев в районе дома №65 (60 км/ч).

Скоростные ограничения будут действовать 2 февраля с 8.00 до 19.00 в областном центре на проспекте Димитрова в районе дома №45 (60 км/ч), с 9.00 до 19.00 - в Могилеве на ул.Королева в районе дома №19 (60 км/ч), с 8.00 до 18.00 - в Бобруйске на ул.Минская в районе дома №102 (60 км/ч).

Контроль скорости 3 февраля будет осуществляться с 11.00 до 19.00 в Бобруйске на ул.Минское шоссе в районе поворота на санаторий "Шинник" (60 км/ч), с 7.00 до 23.00 - на 239-м км автодороги М8 (90 и 70 км/ч), с 8.00 до 19.00 - в Могилеве на проспекте Пушкинском в районе дома №7 (60 км/ч).

Датчики контроля будут работать 4 февраля с 11.00 до 19.00 в Бобруйске на ул.Минское шоссе в районе поворота на санаторий "Шинник" (60 км/ч), а также с 7.00 до 23.00 - на трассе М8 (239-й км) и с 9.00 до 19.00 на 228-м км. Скоростные ограничения - 90 и 70 км/ч.-0-