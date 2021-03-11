Мобильные датчики контроля скорости будут работать на участках дорог Гомельской области

11 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать на трех участках дорог Гомельской области - на трассах М10 и М8, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

С 12 по 28 марта датчик установят на 83-м км дороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. Наблюдение - в двух направлениях. На данном участке водителям легковых авто необходимо двигаться со скоростью не выше 90 км/ч, грузовых - 70 км/ч.

С 14 по 28 марта под контроль мобильного датчика попадет 291-й км трассы М8 граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины. Скоростное ограничение здесь для всех транспортных средств - 60 км/ч.

На 343-м км этой же трассы мобильные датчики контроля скорости будут фиксировать нарушения с 15 по 28 марта. На этом отрезке для всего транспорта установлен скоростной режим не выше 60 км/ч.

В ГАИ напомнили водителям: ехать нужно не со скоростью, которая разрешена, а с той, которая сделает движение безопасным для всех участников. "Обязательно учитывайте состояние дорожного покрытия и погодные условия", - добавили госавтоинспекторы.-0-