Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 11 участках в Минске

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на одиннадцати участках будут работать мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики будут контролируют скорость автомобилистов по пр. Независимости, 99 (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Партизанскому, 108 (60 км/ч), пр. Партизанскому, 147 (60 км/ч), ул. Орловской, 80 (60 км/ч) и на 41-м км МКАД (90 км/ч).

С 18.30 до 03.00 они будут включены на 17-м км МКАД (90 км/ч) и ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянского (60 км/ч).

Кроме этого, с 19.30 до 03.00 датчики установят на ул. Ташкентской в районе моста через Свислочь (60 км/ч), ул. Кальварийской, 25 (60 км/ч) и пр. Жукова, 17 (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим.-0-