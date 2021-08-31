31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 12 участках столицы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С полудня до полуночи мобильные системы будут фиксировать скоростные нарушения на ул.Денисовской, в районе пересечения с пер.Соколянским; пр.Партизанском, 75; ул.Орловской, 80; ул.Чкалова, 1; ул.Ваупшасова, 4/15, где установлено скоростное ограничение 60 км/ч. Также в это время датчики будут мониторить ситуацию на пересечении пр.Независимости и ул.Фогеля (80 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч).

С 19.30 до 03.00 под присмотром устройств окажутся пр.Независимости, 131, к.2; ул.Кальварийская, 25; пр.Пушкина, 70А; пр.Дзержинского, 3Б; пр.Независимости, 45, где разрешен скоростной максимум в 60 км/ч.

В столичной Госавтоинспекции просят автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-