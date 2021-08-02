Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 12 участках в Минске

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в Минске в 12 местах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 21.00 датчики будут контролировать соблюдение водителями скоростного режима на пр.Независимости, 131, к.2 (60 км/ч), и ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики контроля скорости будут работать на ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), ул.Чкалова, 1 (60 км/ч), ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч).

С 19.30 до 3.00 - на ул.Маяковского, 101 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), и пр.Партизанском, 147 (60 км/ч).-0-