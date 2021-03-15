Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 6 участках в Минске

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на шести участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 3.00 датчики фиксируют нарушения по улице Орловской, 80, Игуменскому тракту, 30, где разрешенная скорость - 60 км/ч, а также на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч).

С 19.30 до 2.30 под контролем будут участки по проспекту Дзержинского, 3Б (60 км/ч) и перекресток проспекта Независимости и улицы Фогеля (80 км/ч).

В УГАИ обратили внимание: по прогнозам синоптиков, 15 марта в ночные и утренние часы на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Госавтоинспекторы просят водителей соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-