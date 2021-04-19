19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 7 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 3.00 мобильные системы будут фиксировать нарушения скоростного режима на ул.Орловской, 80, пр.Независимости и пр.Партизанском, 147, где необходимо ехать со скоростью 60 км/ч, а также на 41-м км МКАД, где установлен скоростной режим - 90 км/ч.

Под присмотром датчиков с 19.30 до 03.00 будут участки дорог по ул.Маяковского, 16 и ул.Притыцкого, 91 (60 км/ч), и пр.Независмости - ул.Фогеля (80 км/ч).

Госавтоинспекторы просят водителей соблюдать скоростной режим.

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома также информируют о нанесении дорожной разметки на некоторых участках улично-дорожной сети города. В частности, на ул.Ратомской, в д.Зацень, ул.Сторожевской, ул.Тимирязева, велопереездах на пр.Независимости, 200 и ул.Захарова, пр.Партизанском.

В Госавтоинспекции столицы рекомендуют учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-