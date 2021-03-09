Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на шести участках в Минске

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на шести участках в столице, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минска.

Как уточнили в столичной ГАИ, до 3.00 датчики будут фиксировать нарушения по улице Орловской, 80 и Игуменскому тракту, 30, где разрешенная скорость - 60 км/ч, а также на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч).

С 19.30 до 02.30 под контролем мобильных датчиков будут участки на проспекте Дзержинского, 3Б (60 км/ч) и перекрестке проспекта Независмости и улицы Фогеля (80 км/ч).

В ГАИ просят автомобилистов соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-