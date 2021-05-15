Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в 11 местах Минска

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 11 участках дорог в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 мобильные контролеры будут следить за обстановкой на 17-м км МКАД, где разрешенная скорость - 90 км/ч, а также по ул.Денисовской, в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч).

С полудня до полуночи под присмотром мобильных систем окажутся 99-й км пр.Независимости, пр.Партизанский, 108 и 147, а также ул.Орловская, 80, где действует скоростное ограничение в 60 км/ч. На этот период датчики будут установлены и на перекрестке пр.Независимости и ул.Фогеля (80 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч).

С 19.30 до 3.00 под контролем будут участки по ул.Притыцкого, 38, пр.Дзержинского, 115 и ул.Кабушкина, 5, где разрешена скорость движения 60 км/ч.

Госавтоинспекторы просят автомобилистов и мотоциклистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-