Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в Минске на 11 участках

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 11 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

В течение дня мобильные датчики контроля скорости будут установлены в нескольких локациях. Так, с 7.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 под наблюдением будут 17-й км МКАД (90 км/ч) и ул.Денисовская в районе пересечения с пер.Соколянского (60 км/ч).

С полудня до полуночи камеры будут работать на пр.Независимости, 99-й км, пр.Партизанском, 108 и 147, ул.Орловской, 80, где необходимо ехать со скоростью 60 км/ч, а также пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч) и 41-й км МКАД (90 км/ч).

С 19.30 до 3.00 системы будут работать на ул.Притыцкого, 38, пр.Дзержинского, 115, и ул.Кабушкина, 5, где установлено скоростное ограничение в 60 км/ч.

УГАИ призывает участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-