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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в Минске на 12 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. С 7.30 до 19.30 датчики фиксируют нарушения скоростного режима на пр.Жукова, 17; пр.Независимости, 45; пр.Партизанском, 8; ул.Орловской, 66; ул.Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь; ул.Ваупшасова, 4/15. Разрешенная скорость на этих участках - 60 км/ч. С 12.00 до 24.00 мобильные системы будут работать на 41-м, 17-м и 53-м км МКАД (90 км/ч); пр.Независимости, 131/2 и пр.Партизанском, 147 (60 км/ч). С 20.00 до 03.00 контроль скорости будет на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч). В столичной Госавтоинспекции просят автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!