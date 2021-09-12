12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в Минске на 13 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.30 до 19.30 датчики будут фиксировать нарушения скоростного режима на пр. Жукова, 17, пр. Независимости, 45, пр. Партизанском, 8, ул. Орловской, 66, ул. Ташкентской в районе моста через реку Свислочь, ул. Ваупшасова, 4/15. Разрешенная скорость на этих участках - до 60 км/ч.

С 12.00 до 24.00 мобильные системы будут работать на 17-м, 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч), пр. Независимости, 131/2 и пр. Партизанском, 147 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 контроль скорости будет на ул. Московской, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-