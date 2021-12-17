Мобильные датчики контроля скорости будут работать в 12 местах Минска

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 12 участках работают мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 приборы включены на 36-м км МКАД (90 км/ч).

С 8.00 до 20.00 системы контролируют ситуацию по ул.Радиальной, 54 (60 км/ч).

С 12.00 до полуночи мобильные контролеры будут следить за ситуацией на ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70A (60 км/ч), пр.Партизанском, 8 (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (60 км/ч), пр.Независимости, 156 (80 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км/ч), ул.Ташкентской в районе моста через р.Свислочь (60 км/ч), ул.Кальварийской, 58/1 (60 км/ч) и ул. Ленина, 46 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 датчики работают по ул.Московской, 8, - со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-