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22 декабря 2021, 07:07

Мобильные датчики контроля скорости будут работать в 12 местах Минска

Фото из архива
Фото из архива

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 12 местах столицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 8.00 до 20.00 мобильные датчики контролируют скорость на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 датчики будут работать на ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 80 (70 км/ч), пр.Притыцкого, 60 к.5 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч), ул.Академической, 30 (60 км/ч).

С 19.30 до 3.00 контроль скорости будет осуществляться на 36-м км МКАД (90 км/ч), а с 20.00 до 3.00 - на пр.Независимости, 45 (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-

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