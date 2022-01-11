Мобильные датчики контроля скорости будут работать в 12 местах Минска

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в 12 местах столицы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.
С восьми утра до восьми вечера датчики будут работать по ул.Радиальной, 54 (60 км/ч).
С полудня до полуночи под контролем будут участки по ул.Притыцкого,38, пр.Пушкина,70а, ул.Орловской, 66, пр.Жукова,17, пр.Партизанскому,147, ул.Чкалова,1, где действует скоростной максимум в 60 км/ч, а также пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), 53-м и 36-м км МКАД (90 км/ч).
С 20.00 до 3.00 мобильные системы будут фиксировать скоростные нарушения по ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).
УГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-