Мобильные датчики контроля скорости будут работать в 13 местах Минска

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в 13 местах столицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 8.00 до 20.00 будет контролироваться скорость по ул.Радиальной, 54 (60 км/ч). С 12.00 до 24.00 мобильные датчики установят на ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70 A (60 км/ч), пр.Партизанском, 8 (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (60 км/ч), пр.Независимости, 156 (80 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км/ч), ул.Ташкентской в районе моста через Свислочь (60 км/ч), ул.Кальварийской, 58/1 (60 км/ч) и Ленина, 46 (60 км/ч).

Системы контроля будут отслеживать дорожную ситуацию с 19.30 до 03.00 на 36-м км МКАД (90 км/ч). Также c 20.00 до 03.00 датчики будут работать на

ул.Московской, 8 со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-