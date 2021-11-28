Мобильные датчики контроля скорости будут работать в 14 местах Минска

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в 14 местах Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики будут контролировать скорость на улицах Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), Орловской, 66 (60 км/ч), Притыцкого, 38 (60 км/ч), проспектах Независимости, 99 (60 км/ч), Партизанском, 8 (60 км/ч) и 108 (60 км/ч), Пушкина, 70А (60 км/ч), Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), Жукова, 17 (60 км/ч), а также 41-м, 19-м и 53-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 мобильные датчики будут работать на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-