Мобильные датчики контроля скорости будут работать в девяти местах Минской области

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости до 28 марта будут работать в девяти местах Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Участки установки мобильных датчиков контроля скорости с 15 по 28 марта: 17-й км автодороги М4 Минск - Могилев - для всех транспортных средств - 90 км/ч, 45-й км автодороги М3 Минск - Витебск - 70 км/ч, 22-й км автодороги Р58 Минск - Калачи - Мядель - 70 км/ч, 141-й км автодороги Р23 Минск - Микашевичи - 60 км/ч, 21-й км автодороги Р53 Слобода - Новосады - 70 км/ч, площадка БОАМЛ автодорога Солигорск-1 РУ - 60 км/ч; Борисов, ул.Гагарина, д.72 - 60 км/ч, Марьина Горка, ул.Чапаева, д.15 - 40 км/ч, Молодечно, ул.Виленская, 105 - 60 км/ч", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит водителей соблюдать скоростной режим, беречь себя и других участников дорожного движения.-0-