Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 11 участках

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в Минске на 11 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В течение дня мобильные датчики контроля скорости установят в нескольких локациях. Так, с 12.00 до 24.00 они будут работать на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч), ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Независимости, 45 (60 км/ч) и пр. Партизанском, 147 (60 км/ч).

С 19.30 до 3.00 контролировать скорость будут на ул. Чкалова, 1 (60 км/ч), пр. Пушкина, 70а (60 км/ч), пр. Независимости, 131 к.2 (60 км/ч), ул. Притыцкого, 60 к.5 (60 км/ч), пр. Независимости, 161Б (80 км/ч).

ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-