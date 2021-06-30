Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 11 участках

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в Минске на 11 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В течение дня мобильные датчики контроля скорости установят в нескольких локациях. Так, с 12.00 до 24.00 они будут работать на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч), пр.Партизанском, 147 (60 км/ч).

С 19.30 до 3.00 скорость будут контролировать на ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75(60 км/ч), пр.Победителей - пер.Веснинка (80 км/ч), пр.Независимости, 161Б (80 км/ч).

ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-