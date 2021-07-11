Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 11 участках

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 11 участках будут работать мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 20.00 мобильные аппараты включены в районе моста через реку Свислочь на ул.Ташкентской и ул.Чкалова, 1 (60 км/ч), а с 12.00 до 24.00 они будут контролировать скорость на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), и пр.Независимости, 156 (80 км/ч).

С 19.30 до 3.00 оборудование установят на пр.Независимости, 131, к. 2 (60 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч), и ул.Притыцкого, 60, к. 5 (60 км/ч).

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-