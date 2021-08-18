Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 12 участках

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 12 участках в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





С 7.00 до 14.00, а также с 16.00 до 20.00 контроль за скоростью будет организован на пр.Независимости, д.131 к.2 (60 км/ч) и ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч).





С 12.00 до 24.00 мобильные датчики контроля скорости будут работать на ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч), ул.Орловской, д.80 (60 км/ч), ул.Чкалова, д.1 (60 км/ч) и ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч).





С 19.30 до 03.00 контроль будет обеспечен на ул.Маяковского, 101 (60 км/ч), ул. Притыцкого, 38 (60 км/ч) и пр. Партизанском, 147 (60 км/ч).





Кроме того, по информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня планируется нанесение дорожной разметки на ул.Голубева и ул.Васнецова.





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