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26 октября 2021, 07:17

Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 12 участках

Фото из архива
Фото из архива

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 12 участках дорог. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 устройства будут контролировать скорость на ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), 19-м км МКАД (90 км/ч), ул.Притыцкого, 60/5 (60 км/ч), ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч).

С 20.00 до 03.00 датчики контроля будут работать на ул.Московской, 8 со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-

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безопасность ГАИ дороги Минск
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