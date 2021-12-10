Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 12 участках

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 10 декабря 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:49 На юге Мексики перевернулся грузовик с мигрантами, погибли более 50 человек В мире
07:40 Мужчина погиб при пожаре дома в Каменецком районе Происшествия
07:33 В Столинском районе спасли от огня 47 т соломы Происшествия
07:27 В Орше специалисты из районов Витебской области обсудят работу службы "одно окно" Регионы
07:14 Могилевские библиотеки подготовили для горожан программу новогодних мероприятий Регионы
07:07 Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 12 участках Регионы
07:02 Пресс-конференция о региональном форуме #GBCregions в Могилеве пройдет сегодня в БЕЛТА Регионы
07:00 Картина дня: интервью Лукашенко телерадиокомпании TRT, цифровизация АПК и когда отступят морозы Общество
00:59 Канадские дети изготовили 400-метровую гирлянду из бумажных снежинок Калейдоскоп
00:39 На столичном перекрестке столкнулись два автомобиля: пострадал водитель Происшествия
00:03 Израиль продлил запрет на въезд иностранцев на 10 дней из-за омикрон-штамма В мире
09.12.21
09.12.21 23:38 Умер основатель британской группы Bronski Beat Стив Бронски В мире
09.12.21 23:06 "Вильярреал" стал последним участником 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов Спорт
09.12.21 22:32 ФОТОФАКТ: "Цвет запаха": арт-проект художницы и парфюмера представили в Минске Регионы
09.12.21 22:02 Мезенцев: поставить Беларусь и Россию на колени невозможно Политика
09.12.21 21:55 Медиахолдинг Союзного государства планируется создать к концу 2022 года Политика
09.12.21 21:46 Мезенцев: у Запада стоит задача раздробить Союзное государство Политика
09.12.21 21:43 Два брата приговорены к ограничению свободы за нарушение общественного порядка в Минске Происшествия
09.12.21 21:40 ФОТОФАКТ: Более 30 дипломов международных конкурсов получили в этом году учащиеся школы искусств в Горках Регионы
09.12.21 21:39 Андрей Соловей впервые признан лучшим футболистом Беларуси Спорт
09.12.21 21:30 "Это прежде всего исторический символ". Мезенцев рассказал о разработке символики Союзного государства Политика
09.12.21 21:30 Баскетболистки "Горизонта" уступили "Самаре" в матче EWBL Спорт
09.12.21 21:29 Мезенцев: не внешнее давление является причиной сплочения Беларуси и России Политика
09.12.21 21:25 Сенатор: белорусское государство работает как единый механизм, реагируя на вызовы времени Общество
09.12.21 21:13 Определились призеры третьего дня ЧМ по тяжелой атлетике в Узбекистане Спорт
09.12.21 21:07 Пиневич о повышении зарплат медикам: должна быть дифференцированная оплата труда Общество
09.12.21 21:01 Президент Франции выступил против дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине В мире
09.12.21 20:45 Неизвестные страницы биографии Максима Богдановича представили на презентации книги о классике Культура
09.12.21 20:28 В России зарегистрировали препарат для пациентов со СМА "Золгенсма" В мире
09.12.21 20:06 Командно-штабное учение МЧС прошло в Беларуси Общество
Все новости
Все новости
Регионы
10 декабря 2021, 07:07

Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 12 участках

Фото из архива
Фото из архива

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости установлены в 12 местах Минска, сообщили БЕЛТА в столичной Госавтоинспекции.

С 7.00 до 20.00 мобильные системы будут следить за ситуацией на 36-м км МКАД, где действует ограничение скорости до 90 км/ч.

С 8.00 до 20.00 под контролем будет ул.Радиальная, 54 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 будут фиксироваться нарушения на ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 80 (70 км/ч), пр.Притыцкого, 60 к.5 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч) и ул.Академической, 30 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 датчик будет установлен на пр.Независимости, 45 (60 км/ч).

ГАИ призывает автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГАИ дороги Минск
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Орше специалисты из районов Витебской области обсудят работу службы "одно окно"
Фото из архива Могилевские библиотеки подготовили для горожан программу новогодних мероприятий
Фото из архива Пресс-конференция о региональном форуме #GBCregions в Могилеве пройдет сегодня в БЕЛТА
ФОТОФАКТ: "Цвет запаха": арт-проект художницы и парфюмера представили в Минске
ФОТОФАКТ: Более 30 дипломов международных конкурсов получили в этом году учащиеся школы искусств в Горках
Фото из архива Движение на М14 вблизи деревни Пеликшты в направлении Витебска временно ограничат 10 декабря
Главное
Во время интервью Санкции, стена на границе, беженцы и союз с Россией. Раскрыты подробности интервью Лукашенко турецкому телеканалу
Утверждены важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2022 год
Строительство, промкооперация и сельское хозяйство: Головченко и посол Азербайджана обсудили сотрудничество
Беларусбанк и Mastercard приглашают прикоснуться к будущему
Топ-новости
Картина дня: интервью Лукашенко телерадиокомпании TRT, цифровизация АПК и когда отступят морозы
Лукашенко: глубинные причины давления на Беларусь связаны с США
"Глупая затея". Лукашенко высказался о планах Польши построить стену на границе с Беларусью
Лукашенко: "беглые" предприняли 10 попыток совершения терактов в Беларуси
Мезенцев: не внешнее давление является причиной сплочения Беларуси и России
В благотворительной акции "Наши дети" примут участие около 1 млн ребят
Пиневич о повышении зарплат медикам: должна быть дифференцированная оплата труда
Беженец в ТЛЦ: пусть ЕС скажет прямо - мы вас не примем, или откроет границу
В обновляемой Концепции национальной безопасности Беларуси будут учтены биологические риски
Эксперт: Беларусь может сделать жизнь политиков, которые вводят санкции, чуть затруднительнее
Проект "Эксперты Parimatch" – в новый сезон новым составом
Почему подписка на электронные версии газет и журналов становится все более популярной
Высший Евразийский экономический совет рассмотрит более 20 вопросов
Экспорт, инвестиции и рост доходов населения: Минэкономики о планах на 2022 год
Субботин: развитие точного земледелия будет способствовать получению большего объема урожая
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.