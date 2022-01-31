Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 12 участках

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в Минске на 12 участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 8.00 до 20.00 контроль скорости будет осуществляться по ул. Радиальной, 54 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 датчики будут работать на ул. Притыцкого, 38 (60 км/ч); пр. Пушкина, 70A (60 км/ч); ул. Орловской, 66 (60 км/ч); пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч); пр. Жукова, 17 (60 км/ч); ул. Академической, 30 (60 км/ч); пр. Партизанском, 147 (60 км/ч); 53-м и 36-м км МКАД (90 км/ч); ул. Чкалова, 1 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 мобильные датчики будут контролировать скорость на ул. Московской, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-