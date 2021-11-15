Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 13 участках

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости установлены в 13 местах Минска, сообщили БЕЛТА в столичной Госавтоинспекции.
С 8.00 до 20.00 мобильные системы будут следить за ситуацией на ул.Радиальной, 54, где действует ограничение скорости в 60 км/ч. С полудня до полуночи под контролем будут ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 1Е (60 км/ч), ул.Притыцкого, 60, корп. 5 (60 км/ч), пр.Партизанский, 75 (60 км/ч) и 147 (60км/ч), ул.Орловская, 80 (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч) и 17-й км МКАД (90 км/ч).
С 20.00 до 3.00 фиксировать нарушения скоростных режимов будут датчики на ул.Московской, 8, в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).
ГАИ призывает автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-