Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 13 участках

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости установлены в 13 местах Минска, сообщили БЕЛТА в столичной Госавтоинспекции.

С 8.00 до 20.00 мобильные системы будут следить за ситуацией на ул.Радиальной, 54, где действует ограничение скорости в 60 км/ч. С полудня до полуночи под контролем будут ул.Ташкентская в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км), ул.Притыцкого, 38 (60 км), пр. Партизанский, 8 (60 км/ч) и 108 (60км/ч), ул.Орловская, 66 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70А (60 км/ч) и 41-й км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 фиксировать нарушения скоростных режимов будут датчики на ул.Московской, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ призывает автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-