Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 13 участках

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в Минске на 13 участках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, с 8.00 до 20.00 датчики включат на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч). С 12.00 до 24.00 они будут работать на ул.Ваупшасова, 4/15, пр.Независимости, 131/2, ул.Маяковского, 24, пр.Дзержинского, 1Е, ул.Притыцкого, 60 корп. 5, пр.Партизанском, 75 и 147, ул.Орловской, 80, пр.Пушкина, 55 (60 км/ч), а также на 17-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 мобильные системы будут следить за обстановкой на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-