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19 ноября 2021, 07:18

Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 13 участках

Фото из архива
Фото из архива

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости будут работать на 13 участках. Об этом БЕЛТА сообщили в столичной Госавтоинспекции.

С 8.00 до 20.00 мобильные системы будут следить за ситуацией на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 нарушения скоростного режима будут фиксироваться на ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 1Е (60 км/ч), ул.Притыцкого, 60, корп. 5 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 и 147 (60км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч) и 17-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 мобильные датчики будут работать на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ призывает автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-

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