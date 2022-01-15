Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 13 участках

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в Минске на 13 участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 контроль будет осуществляться на ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70A (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км/ч), ул.Академической, 30 (60 км/ч), ул.Кальварийской, 58/1 (60 км/ч), пр.Партизанском, 1Е, 8 и 147 (60 км/ч) и пр.Дзержинского, 3Б (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 датчики контролируют скорость на ул. Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-