Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 14 участках

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27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать на 14 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингрисполкома.
Системы контроля будут работать с 12.00 до 24.00 на пр.Партизанском, 8, 147, ул.Орловской, 66, пр.Независимости, 131/2, пр.Жукова, 17, ул.Притыцкого, 38, 106, пр.Пушкина, 55, пр.Дзержинского, 1Е, 3Б, ул.Ваупшасова, 4/15, ул.Маяковского, 16 (60 км/ч).
С 20.00 до 3.00 мобильные датчики будут работать на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).
ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-