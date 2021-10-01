Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске в 12 местах

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 12 участках работают мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 мобильные контролеры включены на ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), на 19-м км МКАД (90 км/ч), ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), а также ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч).

Помимо этого, мобильные системы с 20.00 до 03.00 будут контролировать скорость на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-