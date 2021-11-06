Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске в 13 местах

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 13 участках будут работать мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до полуночи системы установят на ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч); пр.Пушкина, 70А (60 км/ч); пр.Партизанском, 8 (60 км/ч) и 108 (60 км/ч); ул.Орловской, 66 (60 км/ч); пр.Независимости, 99 (60 км/ч); пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч); пр.Жукова, 17 (60 км); ул.Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч); 41-м, 53-м и 19-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 датчики будут следить за обстановкой на ул.Московской, 8 со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-