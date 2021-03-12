Мобильные датчики контроля скорости будут работать в восьми местах Минской области

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости до 14 марта будут работать в восьми местах Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"Госавтоинспекция обращает внимание на то, что до 14 марта мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах: с 8.00 до 20.00 - 33-й км автодороги Р28 Минск - Молодечно - Нарочь (для всех транспортных средств - 60 км/ч), 75-й км автодороги М3 Минск - Витебск (для всех транспортных средств - 60 км/ч), 32-й км автодороги М5 Минск - Гомель (80 км/ч - для легковых автомобилей, 90 км/ч - для автобусов и мотоциклов, 70 км/ч - для грузовых автомобилей), 78-й км автодороги М7 Минск - граница Литвы (90 км/ч - для легковых автомобилей, автобусов и мотоциклов, 70 км/ч - для грузовых автомобилей), 128-129-й км автодороги Р11 Поречаны - Новогрудок - Несвиж (для всех транспортных средств - 70 км/ч), 44-й км автодороги Р53 Слобода - Новосады (для всех транспортных средств - 60 км/ч), Борисовский район, деревня Большое Стахово, ул.Борисовская, 13 (для всех транспортных средств - 40 км/ч), Минский район, деревня Новый Двор, ул.Парковая, 52Б (для всех транспортных средств - 40 км/ч).

Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-