Мобильные датчики контроля скорости появятся на улицах Бреста и трех трассах области

4 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Бреста и трех трассах, проходящих по территории области, появятся новые мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

"С 5 февраля на улицах Бреста, а также автодорогах М1 Брест - Минск - граница России, М10 Кобрин - Гомель - граница России, Р85 Слоним - Высокое будет осуществляться в тестовом режиме скрытый контроль скорости с использованием мобильных датчиков без установки предупреждающих знаков и привлечения водителей к административной ответственности", - проинформировали в областной Госавтоинспекции.

Тестирование предусмотрено методикой контроля скоростных режимов УГАИ МВД.-0-