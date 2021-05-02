Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках в Минске

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Столичная Госавтоинспекция обращает внимание, что мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах: с 7.00 до 21.00 - МКАД, 17-й км (90 км/ч), ул. Денисовская, в районе пересечения с пер. Соколянского (60 км/ч); с 12.00 до 24.00 - пр. Независимости, 99-й км (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Партизанский, 108 и 147 (60 км/ч), ул. Орловская, 80 (60 км/ч), МКАД, 41-й км (90 км/ч); с 19.30 до 3.00 - ул. Ташкентская в районе моста р.Свислочь (60 км/ч), ул. Кальварийская, 25 (60 км/ч), пр. Жукова, 17 (60 км/ч).

"Просим быть внимательными и соблюдать скоростной режим", - отметили в ГАИ. - 0-