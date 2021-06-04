Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках в Минске

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 11 участках работают мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 7.00 до 20.00 датчики включены на пр.Независимости, 161Б (разрешенная скорость - 80 км/ч).
С 12.00 до полуночи мобильные контролеры будут следить за обстановкой на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч), пр.Партизанском, 147 (60 км/ч).
С 19.30 до 3.00 датчики установят на ул.Ташкентской в районе моста через Свислочь (60 км/ч), ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), пр.Победителей - пер.Веснинка (80 км/ч).
Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-