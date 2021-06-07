Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках в Минске

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 20.00 датчики включены на пр.Независимости, д.161Б (80 км/ч). С 12.00 до 24.00 датчики будут следить за обстановкой на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч), ул.Денисовская, в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч), пр.Партизанский, д.147 (60 км/ч).

С 19.30 до 3.00 контроль скорости будет проводиться на ул.Чкалова, д.1 (60 км/ч), пр.Пушкина, д.70а (60 км/ч), пр.Независимости, д.131 к.2(60 км/ч), ул.Притыцкого, д.60 к.5, (60км/ч).

ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-