Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках в Минске

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 11 участках работают мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 20.00 мобильные контролеры включены на ул. Ташкентской, в районе моста через Свислочь, и ул. Чкалова, д.1 (разрешенная скорость - 60 км/ч).

С полудня до полуночи датчики будут следить за обстановкой на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр. Независимости, д.99 (60 км/ч), пр. Партизанском, д.75 (60 км/ч), ул. Орловской, д.80 (60 км/ч), пр. Независимости, д.156 (80 км/ч).

С 19.30 до 3.00 приборы установят по пр.Партизанскому, д.108, к.2 (60 км/ч), ул. Кальварийской, д.25 (60 км/ч), ул. Маяковского, д.24 (60 км/ч), пр. Партизанскому, д.8 (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-