Мобильные датчики контроля скорости работают на 12 участках в Минске

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 12 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 07.00 до 20.00 датчики контролируют скорость на пр.Независимости, д.131 к.2 (60 км/ч) и ул.Кальварийской, д.25 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики контроля скорости будут работать на ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Партизанском, д.75 (60 км/ч), МКАД, 41-м км (90 км/ч), ул.Орловской, д.80 (60 км/ч), ул.Чкалова, д. 1 (60 км/ч), ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч).

С 19.30 до 3.00 - на пр.Пушкина, д. 70А (60 км/ч), пр.Дзержинского, д. 3Б (60 км/ч), пр.Независимости, д.45 (60 км/ч).

ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-