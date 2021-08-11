Мобильные датчики контроля скорости работают на 12 участках в Минске

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 12 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 20.00 датчики контролируют скорость по пр.Независимости, д.131, к.2 (60 км/ч) и ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч). С 12.00 до 24.00 аппараты будут установлены по ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), ул.Чкалова, 1 (60 км/ч) и ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч).

Помимо этого, с 19.30 до 03.00 мобильные датчики контроля скорости будут работать по пр.Пушкина, 70А (60 км/ч), пр.Дзержинского, 3Б (60 км/ч) и пр.Независимости 45 (60 км/ч).

ГАИ просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-