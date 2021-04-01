Мобильные датчики контроля скорости работают на 7 участках в Минске

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня в семи местах работают мобильные датчики контроля скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 3.00 мобильные датчики контролируют скорость автомобилистов на ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Независимости, 99-й км (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч) и пр.Партизанском, 147 (60 км/ч), а с 19:30 до 03:00 - по ул.Маяковского, 16 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 91 (60 км/ч) и пр.Независмости - ул.Фогеля (80 км/ч).

Столичная Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим.-0-