Мобильные датчики контроля скорости работают на 7 участках в Минске

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на семи участках работают мобильные датчики контроля скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 3.00 мобильные датчики контролируют скорость автомобилистов на ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч), МКАД, 41-м км (90 км/ч) и пр.Партизанском, 147 (60 км/ч), а с 19:30 до 3:00 - на Игуменском тракте, 30 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 3Б (60 км/ч), пр.Независтмости, 156 (80 км/ч).

Столичная Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-