Мобильные датчики контроля скорости работают на 7 участках в Минске

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12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на семи участках работают мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 7.00 до 3.00 мобильные датчики контролируют скорость автомобилистов на ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч), пр.Партизанском, 147 (60 км/ч). С 19.30 до 3.00 они будут включены на Игуменском тракте, 30 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 3Б (60 км/ч) и пр.Независтмости, 156 (80 км/ч).
Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим.-0-