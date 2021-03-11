Мобильные датчики контроля скорости работают на шести участках в Минске

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на шести участках в столице, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах: с 7.00 до 3.00 - ул. Орловская, 80 (60 км/ч), МКАД, 53-й км и 41-й км (90 км/ч), Игуменский тракт, 30 (60 км/ч), с 19.30 до 2.30 - пр. Дзержинского, 3Б (60 км/ч), пр. Независмости - ул. Фогеля (80 км/ч)", - рассказали в ГАИ.

ГАИ просит соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия. По прогнозам синоптиков, сегодня на отдельных участках дорог сохранится гололедица.-0-