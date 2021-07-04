Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 11 местах в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 20.00 мобильные датчики будут контролировать скорость на ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь, ул.Чкалова, д.1 (60 км/ч). С 12.00 до 24.00 контроль скорости будет проходить на МКАД, 53-м км (90 км/ч), пр.Независимости, д. 99 (60 км/ч), пр.Партизанском, д. 75 (60 км/ч), ул.Орловской, д. 80 (60 км/ч), пр.Независимости, д. 156 (80 км/ч). С 19.30 до 3.00 датчики будут работать на пр.Партизанском, д. 108 к. 2 (60 км/ч), ул.Кальварийской, д. 25 (60 км/ч), ул.Маяковского, д. 24 (60 км/ч), пр.Партизанском, д. 8 (60 км/ч).

ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-