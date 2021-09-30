Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 13 участках в Минске

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 13 участках работают мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.30 до 19.30 мобильные контролеры включены на пр.Жукова, 17; пр.Независимости, 45; пр.Партизанском, 8; ул.Орловской, 66; ул.Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь; ул.Ваупшасова, 4/15; ул.Чкалова, 1; пр.Пушкина, 55. Везде скоростное ограничение - 60 км/ч.

С полудня до полуночи приборы будут следить за обстановкой на 53-м км МКАД (90 км/ч); пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч); пр.Партизанском, 147 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 мобильные датчики скорости установят на ул.Московской, 8 со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-