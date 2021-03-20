Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 6 участках в Минске

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на шести участках в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах: с 7.00 до 3.00 - ул.Орловская, 80 (60 км/ч), 53-й км и 41-й км МКАД (90 км/ч), Игуменский тракт, 30 (60 км/ч); с 19.30 до 2.30 - пр.Независимости, 156 (80 км/ч) и пр.Независимости, 99 (60 км/ч).

"Просим соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия", - отметили в ГАИ.-0-