7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 11 местах Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 20.00 мобильные датчики контролируют скорость по ул. Ташкентская, в районе моста через реку Свислочь, и ул. Чкалова, д. 1 (60 км/ч). С 12.00 до 24.00 они будут работать на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр. Независимости, д. 99 (60 км/ч), пр. Партизанский, д. 75 (60 км/ч), ул. Орловская, д. 80 (60 км/ч), пр. Независимости, д. 156 (80 км/ч).

С 19.30 до 3.00 датчики будут контролировать скорость на пр. Независимости, д. 131, к. 2 (60 км/ч), ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч), пр. Пушкина, д. 55 (60 км/ч) и ул. Притыцкого, д. 60 к. 5 (60 км/ч).

ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-